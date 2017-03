Outlast 2 - Horrorspiel erhält USK-Freigabe ab 18

Outlast 2 - Das erste Gameplay

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir davon, dass dem Horrorspiel Outlast 2 in Australien aufgrund "implizierter sexueller Gewalt" eine Altersfreigabe verwehrt wurde, weshalb es in seiner aktuellen Form dort nicht erscheinen darf. In Deutschland wussten wir hingegen nicht, wie es mit der Freigabe des Titels aussehen würde. Lediglich eine Retail-Version der Spielesammlung Outlast Trinity (inbegriffen Outlast, der Whistleblower-DLC und Outlast 2) von Amazon wies darauf hin, dass Outlast 2 eine Freigabe von USK 18 erhalten könnte. Was von einigen als Platzhalter angesehen wurde, bewahrheitete sich nun.

Mehr: Outlast 2 - Fazit nach der Demo: Gruslig, aber mit deutlichen Schwächen

Mittlerweile ist auf der offiziellen Seite der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) der bisher vermisste Datenbankeintrag für den Horrortitel von Red Barrel aufgetaucht. Dort trägt Outlast 2 den Zusatz "Altersfreigabe: keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG", womit das Spiel eine Freigabe von USK 18 erhält.

Outlast 2 erscheint in Deutschland mit einer Freigabe von USK 18.

Outlast 2 erscheint demnach wie angekündigt am 25. April 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Alle 7 Bilder ansehen