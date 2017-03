Outlast 2 - Offizieller Release-Termin für PS4 & Xbox One bekannt, erscheint früher als gedacht

Outlast 2 kommt früher als gedacht.

Vor einigen Wochen berichteten wir euch vom Online-Händler gameware.at, der den Release-Termin von Outlast 2 bereits wissen wollte und die aus Teil eins und zwei bestehende Outlast-Collection auf den 4. Mai 2017 datierte. Entwickler und Publisher Red Barrels hat das Erscheinungsdatum des Survival-Horror-Spiels via Twitter nun offiziell bekannt gegeben.

Welcome to Temple Gate. Outlast 2 will be available digitally on PC, XBOX One and Playstation 4 on April 25th. pic.twitter.com/EFzYowzhay