Outlast 2 - Soundtrack gibt den Fans Rätsel auf

Outlast 2 erscheint am 25. April 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Outlast 2 will seine Spieler von einem Schockmoment zum nächsten treiben - das bewies etwa die Demo im vergangenen Jahr. Und auch der offizielle Soundtrack unterstreicht diesen Anspruch. Ruhige Töne finden dort nur selten Platz und wenn, dann liegt über ihnen das Gefühl, dass irgendein Unheil hinter der nächsten Ecke lauert. Einen eigenen Eindruck vom Soundtrack dürft ihr euch dank Samuel Laflamme machen, denn der Komponist, der am ersten Outlast sowie dem Whistleblower-DLC mitwirkte, hat seine aktuellen Stücke auf YouTube veröffentlicht.

Allerdings stimmen sich Horror-Fans mit den Songs nicht nur auf den Release von Outlast 2 ein, sondern grübeln zudem über die Tracklist. Die einzelnen Stücke tragen teils kryptische Namen, die scheinbar wahllos eingestreute Großbuchstaben enthalten. So heißt Track 12 zum Beispiel "thaT lake Is wrOng".

Mehr: Outlast 2 - Entwickler erklärt, warum ihr Spiel in Australien erst gebannt & jetzt doch veröffentlicht wird

Erste YouTube-User weisen allerdings darauf hin, dass sich ein Wort ergibt, sobald wir alle Großbuchstaben aneinanderreihen - Redemption, englisch für Erlösung. Über die Bedeutung der versteckten Botschaft können wir jedoch nur mutmaßen. Im Austausch mit der USK erfuhren wir kürzlich, dass sich Hauptfigur Blake Langermann auf der Suche nach seiner Frau unter anderem "den verdrängten Erinnerungen an die eigene Vergangenheit stellen" muss. Womöglich deutet sich hier ja ein Twist im Stil von Silent Hill 2 an? Demnach könnte sich Langermann durch die Schrecken in Outlast 2 von einer Schuld erlösen, die er in der Vergangenheit auf sich geladen hat.

Ob diese Prognose zutrifft, erfahren wir ab dem 25. April 2017. Dann erscheint Outlast 2 für PS4, Xbox One und PC.

Was steckt eurer Meinung nach hinter der versteckten Botschaft?