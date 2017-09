Overwatch - Gratis-Wochenende auf PS4 & Xbox One ab dem 22. September

Wie Blizzard Entertainment auf dem offiziellen Blog bekannt gegeben hat, steht uns in Kürze ein kostenloses Test-Wochenende zu Overwatch bevor. Gemeint ist damit aber erst das Wochenende ab dem 22. September, nicht das unmittelbar bevorstehende. Genauer gesagt geht es am Freitag, den 22. September um 20:00 Uhr abends unserer Zeit los und endet am Montag, den 25. September um 9:00 Uhr morgens unserer Zeit.

Mehr: Overwatch - Profi-Spieler handelt Jahresgehalt von $150.000 aus, Mutter muss Vertrag unterzeichnen

Im Rahmen des Gratis-Wochenendes stehen euch dabei neben allen Spielmodi auch die komplette Riege der 25 Helden zur Verfügung, für die ihr regulär zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten freischalten könnt. Abgesehen davon könnt ihr auf jeder der 16 Maps spielen und alle erspielten Fortschritte ins Hauptspiel mitnehmen, falls ihr euch dazu entscheidet, Overwatch zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen.

Mehr: Overwatch - Entwickler verstehen Kritik am Meldesystem & versprechen Besserung

Für die Teilnahme ist allerdings wie immer nicht komplett kostenlos, schließlich müssen PS4-Spieler über ein aktives PS Plus-Abo und Xbox One-Spieler über eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft verfügen. PC-Spieler können als einzige Gruppe komplett kostenlos spielen.

Werdet ihr das Spiel ausprobieren?