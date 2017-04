Overwatch - Multiplayer-Shooter erreicht neuen Meilenstein

Overwatch ist immer noch extrem erfolgreich.

Blizzards Multiplayer-Shooter Overwatch ist bei den Fans extrem beliebt und lockt immer noch regelmäßig neue Spieler an. Dadurch hat der Titel inzwischen auch einen neuen Meilenstein erreicht, wie der Publisher auf Twitter frohlockte.

Demzufolge verbucht Overwatch mittlerweile über 30 Millionen Spieler auf PS4, Xbox One und PC. Für die Nintendo Switch gibt es bislang keine Version, auch wenn sich das in Zukunft noch ändern könnte.

Zuletzt berichteten wir, dass exklusive Skin-Events auch in normalen Lootboxen erhältlich sein sollen. Zudem wurden drei neue Maps für den Team-Shooter angekündigt.

More than 30 million players have charged into Overwatch!



Thanks for grouping up with us, heroes. We couldn't ask for a better team. ? pic.twitter.com/j2lRsUtpnd