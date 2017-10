The Last of Us: Part 2 - Ungewohnt dunkler Story-Trailer stellt neue Charaktere vor

Nach langer Stille gibt es nun endlich einen neuen Trailer zu The Last of Us: Part 2. Anders als wir aber vielleicht erwartet haben, bekommen wir dieses Mal weder Joel noch Ellie zu Gesicht. Stattdessen präsentiert uns der selbst für die Postapokalypse ungewohnt dunkle Trailer neue Charaktere sowie eine neue Storyline, die sich mit einer Art Kult zu beschäftigen scheint.

Zu sehen sind zwei junge Frauen, die von einer Fraktion gefangen genommen wurden, die sie foltert, um ihren Willen durchzusetzen. Was genau die Sekte will und was die jungen Frauen – die ebenfalls nicht zu einer Partei zu gehören scheinen – getan haben sollen, wird nicht verraten. Ebenfalls bleibt es offen, ob und was sie mit Joel und Ellie verbinden könnte. Immerhin Pfeil und Bogen bieten einen fast schon vertrauten Anblick.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen. Seid aber bitte gewarnt, dass die Charaktere darin nicht gerade zimperlich mit einander umgehen – um es harmlos zu sagen.

Ein Release-Termin für The Last of Us: Part 2 steht noch immer nicht fest. Das neue Spiel von Naughty Dog erscheint exklusiv für PS4.

Was haltet ihr von dem neuen Trailer zu The Last of Us: Part 2?

