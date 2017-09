Perception - Horror-Adventure erscheint auch für die Switch

Das Horror-Adventure Perception wird auch für die Nintendo Switch erscheinen. Das hat Creative Director Bill Gardner auf Twitter bestätigt. Gardner postete zunächst ein Bild von seinem Stand auf der PAX West, auf dem neben einem Fernseher und mehreren Perception-Merchandising-Artikeln auch zwei Switch-Handhelds zu sehen sind und schrieb scherzhaft dazu "Kann mir jemand sagen, was das für Geräte ist?"

Hey, so I came back to my #PAXWest booth and found these devices. Can someone tell me what they are? pic.twitter.com/ybg0OIcCy0 — BG - Bill Gardner (@GameOnGardner) September 2, 2017

Wenig später bestätigte Gardner dann in einem weiteren Tweet die Umsetzung für die Nintendo-Konsole. Ein genaues Release-Datum ließ er sich noch nicht entlocken, der Titel soll allerdings noch vor 2018 erscheinen.

Perception wurde im Juni für PS4 und Xbox One veröffentlicht, dem Grusel-Adventure liegt eine interessante Prämisse zugrunde. Man schlüpft im Spiel nämlich in die Rolle der blinden Cassie, die das Geheimnis eines verfluchten Hauses ergründen will. Was das Spiel aus dieser spannenden Ausgangslage macht, könnt ihr in unserem Test zu Perception nachlesen.

