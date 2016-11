Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 - Kommt vielleicht mit Singleplayer-Kampagne

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Der nächste Plants vs. Zombies: Garden Warfare-Teil bietet womöglich auch eine richtige Singleplayer-Kampagne, wenn er denn auf den Markt kommt. Zumindest geht das aus einer neuen Stellenausschreibung von Electronic Arts beziehungsweise PopCap Vancouver hervor.

Auf den EA-Karriere-Seiten wird nämlich ein "Lead Single Player Designer" gesucht, der jede Menge Erfahrung, Expertise und Leidenschaft mitbringen soll. Im Text der Stellenausschreibung selbst ist zwar nur von einem "aufregenden AAA-Titel" die Rede, in der Überschrift findet sich aber auch prominent der Titel Plants vs. Zombies. Zudem öffnete sich die Reihe bereits mit dem zweiten Teil für Solo-Spieler – würde der Nachfolger also anstelle eines eher kleineren Solo-Modes nun eine vollwertige Singleplayer-Kampagne anbieten, wäre das nur konsequent.

Genauere Details über das kommende Spiel erfahren wir aus der Stellenausschreibung leider nicht. Solltet ihr euch bewerben wollen, findet ihr hier die Original-Ausschreibung.

Wie fändest du eine Singleplayer-Kampagne im nächsten Plants vs. Zombies: Garden Warfare-Spiel?