Playerunknown's Battlegrounds - Konsolenversion lässt weiter auf sich warten

Seit seinem PC-Release im März ist Playerunknown's Battlegrounds stets unter den am meisten gespielten Titeln zu finden und lässt dabei sogar prominente Konkurrenten wie Ark: Survival Evolved und GTA Online im digitalen Staub zurück. Auf PS4, Xbox One oder gar Nintendo Switch suchen wir das Battle Royale-Spiel aktuell vergeblich.

Mehr: 7 PC-Spiele, die wir auf PS4, Xbox One & Switch spielen wollen

Bereits in der Vergangenheit sprachen die Entwickler über eine PS4- und Xbox One- Version von Playerunknown's Battlegrounds. Im Gespräch mit Gamespot erklärt Schöpfer Brendan "PlayerUnknown" Greene, dass es noch immer kein offizielles Datum dafür gibt, wann uns die Konsolenversionen erwarten. Es scheint also so, als müssten wir uns weiterhin gedulden oder einen Abstecher auf den PC machen, um uns gegen andere zu messen.

Mehr: PlayerUnknown’s Battlegrounds - "Pazifistische" Spieler gewinnen Match, ohne jemanden zu töten

Bis es soweit ist, dürften allerdings einige signifikante Änderungen ihren Weg in das Spiel gefunden haben. Unter anderem erwähnt Greene erneut die geplanten Lootboxen, die nach dem finalen Release kosmetische Items in das Spiel einführen sollen. Diese zusätzliche Einnahmequelle für die Entwickler wird allerdings auch noch etwas auf sich warten lassen, da Performance und Optimierung laut Greene im Early Access oberste Priorität hätten - auch wenn Spieler konstant nach der Einführung von Skins fragen.

Mehr: Playerunknown's Battlegrounds - Kommt demnächst eine Story-Kampagne?

Ebenfalls auf der To-Do-Liste steht eine Art "Ruheraum", in dem Spieler spawnen können, die der aktuell teilweise sehr toxischen Lobby entkommen wollen, während sie auf den Start der nächsten Multiplayerpartie warten.

"Auf der Spawn-Insel werden wir einen neuen Spawn-Raum einführen, der vollkommen still ist, sodass Spieler, die das Spiel betreten, nicht unter dem aktuellen Geräuschtrommelfeuer leiden müssen. Was Leute allerdings außerhalb des Raums treiben, bleibt ihnen überlassen."

Playerunknown’s Battlegrounds - Screenshots ansehen