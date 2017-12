Playerunknown’s Battlegrounds - Läuft zum Release auf Xbox One X mit 30 Frames

Vor wenigen Tagen berichteten wir noch, dass die Entwickler von Playerunknown's Battlegrounds 60 Frames auf der Xbox One X anvisieren und das beste aus ihrem Multiplayer-Shooter herausholen wollen. Daraus wird nun aber doch nichts. Zumindest zum Release soll PUBG auf der Xbox One X erstmal mit 30 Bildern pro Sekunde laufen - genauso viel wie auf der normalen Xbox One (S).

Das geht aus einem Tweet von Brendan Greene, dem Creative Director des Spiels, hervor. Darin erklärte er außerdem:

While I previously stated PUBG would run at higher FPS at XGP launch on 12/12, I want to clarify that PUBG will run at 30 FPS across all @Xbox One devices. We’re constantly refining the game & exploring options to increase FPS, but this early in dev, we’re unable to confirm more.