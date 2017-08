PlayStation Experience 2017 - Sony gibt Datum des Events bekannt

Die PlayStation Experience (PSX) 2017 wurde jetzt offiziell von Sony angekündigt. Dass das Event stattfindet, stellt keine große Überraschung dar und auch an den Rahmenbedingungen ändert sich offenbar nur sehr wenig. Wie letztes Jahr findet die PlayStation Experience 2017 im Dezember in Anaheim, Kalifornien statt. Genauer gesagt: Am 9. und 10. Dezember.

Teilnehmen dürfen alle über 18 Jahre, Babys oder Kleinkinder sind nicht erlaubt. Die Early Bird-Tickets kosten 65 US-Dollar, dürften aber auch sehr schnell vergriffen sein. Nach kurzer Zeit kosten die Tickets für beide Tage der PSX 2017 dann 75 Dollar. Wer früh zugreift, darf auf ein Spezial-Event am 8. Dezember und dort Spiele-Entwickler und PlayStation-Persönlichkeiten treffen.

Was genau uns auf dem Event erwartet, bleibt noch unklar. Mit überraschenden Ankündigungen darf allerdings durchaus gerechnet werden, da Sony die PSX in der Vergangenheit bereits mehrfach für große Enthüllungen und Ankündigungen genutzt hat. Hier geht's zur offiziellen Seite.

Auf welche Neuigkeiten hofft ihr für die PlayStation Experience 2017?