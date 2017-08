We Happy Few - Release-Datum bekannt & PS4-Version angekündigt

Entwickler Compulsion hat bekannt gegeben, dass die Vollversion des Action-Adventures We Happy Few am 13. April 2018 erscheinen wird. Der Titel war erstmals auf der E3 2016 gezeigt worden und ist aktuell in einer Early-Access-Fassung auf der Xbox One und dem PC erhältlich. We Happy Few wird darüber hinaus auch auf der PS4 erscheinen.

Die Vollversion von We Happy Few bietet neue Inhalte, darunter eine Kampagne mit drei spielbaren Charakteren. Der Preis wird bei 60 Dollar (also ca. 60 Euro in Deutschland) liegen, Vorbesteller erhalten eine Bonus-Waffe. Außerdem veröffentlicht Publisher Gearbox ein limitiertes und 150 Dollar teures Collectors Set, das kein Spiel, dafür aber verschiedene Goodies wie eine Bobby-Maske, einen Soundtrack auf Vinyl und eine Lampe enthält.

We Happy Few spielt in einer alternativen Zeitlinie im England der 60er Jahre. In der fiktiven Stadt Wellington Wells nehmen alle Bewohner regelmäßig die Droge Joy, welche ihnen wiederum die Fähigkeit nimmt, emotionale Reaktionen zu zeigen. Als wir die Droge absetzen, werden wir als sogenannter "Downer" verfolgt und müssen aus der Stadt entkommen. Ich habe bereits in die Early-Access-Fassung von We Happy Few reingespielt, meine Eindrücke in Text- und Videoform könnt ihr euch hier zu Gemüte führen.

