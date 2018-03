Die Sparfüchse unter euch dürfen sich über ein neues Angebot der Woche freuen, das jetzt im PlayStation Store zum Download bereit steht.

Ab jetzt bis zum 8. März 2018 erhaltet ihr EA Sports UFC 3 für die PS4 günstiger. Anstatt 69,99 Euro zu bezahlen, erhaltet ihr das Spiel für 44,99 Euro und spart damit 35 Prozent. Das Angebot im Überblick:

Angebot der Woche

EA Sports UFC 3 - 44,99 Euro anstatt 69,99 Euro (35% Rabatt)

Was ist UFC 3?

UFC 3 ist eine Simulation des Ultimate Fighting Championship, bei der ihr euch in authentischen Kämpfen durch den Ring prügelt. Anders als Brawler wie Dragon Ball Fighter Z setzt das Spiel also auf Realismus - auch außerhalb der Kämpfe. So nehmt ihr außerdem an Pressekonferenzen teil, beobachtet euren Recken beim Einmarsch und lauscht den Live-Kommentaren, die TV-Atmosphäre versprühen.

EA Sports UFC 3 ist seit 2. Februar 2018 für PS4 und Xbox One erhältlich. Wie sich die Kampfsportsimulation schlägt, erfahrt ihr in unserem Test.

