Sony hat die kostenlosen PS Plus-Spiele im März 2018 offiziell enthüllt. Zu den Headlinern für die PS4 gehören diesmal das gnadenlose FromSoftware-RPG Bloodborne, das uns im düsteren Yharnam auf Monsterjagd schickt und dabei in die spirituellen Fußstapfen von Dark Souls tritt.

Außerdem dabei: Der 3D-Hüpfer Ratchet and Clank. In der Liste unten findet ihr alle neuen Gratis-Spiele des März 2018-Aufgebots.

PS+ im März 2018 - Diese Spiele gibt's gratis

Die neuen Gratis-Spiele stehen ab Dienstag, den 6. März 2018, im PlayStation Store zum Download bereit. Ihr habt also noch rund eine Woche lang Zeit, euch die PS Plus-Spiele des Februar 2018-Lineups unter den Nagel zu reißen, darunter der malerische Geheimtipp Rime und der PS4-exklusive Platformer Knack.

Bereits vor einigen Tagen sprach ein Sony-Mitarbeiter im Bezug auf PS Plus im März 2018 von den "besten Gratis-Spielen seit dem Start von PS Plus" und hebelte damit die Erwartungen etlicher Spieler in die Höhe. Mit Bloodborne ist nach dem vergleichsweise verhaltenen Februar endlich wieder ein Blockbuster mit an Bord, der sowohl bei uns als auch bei vielen anderen Kritikern sehr gut ankam.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog teilte Sony zudem mit, dass wir ab März 2019 nur noch PS4-Spiele bei PS Plus erwarten dürfen.

