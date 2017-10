Wie auch im letzen Jahr wird euch Pokémon GO zur Feier des wohl unheimlichsten Feiertages des Jahres besondere Boni liefern. Die Pokémon Company bestätigte dies kürzlich in einem Post auf ihrer offiziellen Website und versprach ein Halloween-Event voller gespenstischer Leckerbissen.

Auf der Seite heißt es:

"Die Halloween-Saison ist eine besondere Zeit in Pokémon GO. Viele gute Sachen kommen im Oktober ins Spiel und wir können es kaum erwarten zu sehen, welche Art von Aufregung wir erwecken können, während ihr euren Pokédex beim Fangen von neuen Pokémon vervollständigt."

Welche Boni uns genau erwarten, bleibt noch unklar. Der Wortlaut, den die Pokémon Company bei der Ankündigung verwendet, lässt jedoch Raum für Interpretationen. Insbesondere die Formulierung zu den "neuen Pokémon" lässt vermuten, dass der Startschuss für die Einführung der dritten Pokémon-Generation schon in den nächsten Wochen fallen könnte.

Niantic führte Anfang des Jahres die zweite Generation in Pokémon GO ein. Anstatt alle neuen Taschenmonster auf einmal zu implementieren, lieferten die Entwickler jedoch erst einen kleinen Vorgeschmack auf die zusätzlichen Biester in Form von Baby-Pokémon, die damals aus Eiern geschlüpft sind.

Es wäre möglich, dass Niantic auch diesmal in einer ähnlichen Art und Weise vorgeht und passend zu Halloween zunächst nur einige ausgewählte Pokémon in ihr Mobile-Spiel implementieren. Monster der dritten Generation, die ins unheimliche Setting passen, wären beispielsweise Absol, Zobiris, Shuppet und Zwirrlicht. Einige Zeit später könnten dann die restlichen Pokémon der dritten Generation folgen.

Das sind aktuell jedoch nur Vermutungen, eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Wir halten euch selbstverständlich auf unserer Website über das Halloween-Event auf dem Laufenden und geben euch Bescheid, sollte sich Niantic tatsächlich für die baldige Implementierung der dritten Generation entscheiden.