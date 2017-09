Pokémon GO - Portal-Vorschläge in Ingress steigen rapide, neue PokéStops in Sicht

Bald werden im Augmented Reality-Spiel Ingress mehr Portale verfügbar sein und auch Pokémon GO-Spieler können mit hoher Wahrscheinlichkeit davon profitieren.

Tausende Vorschläge für Ingress-Portale

Niantic hat vor einigen Tagen ein Feature eingeführt, mit dem Ingress-Spieler ab Level 11 bis zu sieben neue Orte für Portale vorschlagen können. Das Ganze geschieht über das Werkzeug "Operation Portal Recon" (OPR), das die Aktivitäten der User auch sichtbar macht.

Wie ihr dem OPR-Graphen (über PokemonGoHub) entnehmen könnt, stiegen die Spieler-Aktivitäten seit dem 24. September rapide an. Ingress-Agenten weltweit haben offensichtlich fleißig neue Standorte als potentielle Portale vorgeschlagen. Niantic muss sich nun der Aufgabe stellen, aus den Kandidaten auszuwählen und die neuen Pforten ins Spiel zu implementieren.

Auswirkungen auf PokéStops, Arenen & Nester in Pokémon GO

Was hat das also mit Pokémon GO zu tun? Niantic nutzt viele Daten aus Ingress auch für ihr Mobil-Spiel rund um die Taschenmonster. Ändern die Entwickler die Anzahl an Portalen beim "Papa", hat das sehr wahrscheinlich auch Auswirkungen auf die Welt von Pokémon GO. Ihr könnt in Zukunft folglich mit neuen PokéStops, Arenen und Nestern rechnen.

Andrew Krug, internationaler Community-Manager von Niantic, betont in einem Q&A auf Google Plus jedoch, dass nicht jedes neue Portal in Ingress automatisch einen neuen PokéStop nach sich zieht. Es gebe keine 1:1-Beziehung. Dennoch können wir davon ausgehen, dass sich auch in der Welt von Pokémon GO einige interessante Neuerungen im Zusammenhang mit neuen Schauplätzen ergeben werden.