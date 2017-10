Pokémon GO - Event in Südkorea bringt limitierte, legendäre Pokemon zurück

Die legendären Pokémon aus der ersten und zweiten Generation sind in Pokémon GO eigentlich nicht mehr verfügbar. Niantic hatte angekündigt, dass diese nur zeitlich-limitiert zu fangen sind. Bei einem Pokemon GO-Event in Südkorea vom 4. bis 12. November wird es aber vor Ort möglich sein, auch bereits vergangene Pokémon zu fangen. Dafür müssen die Spieler bestimmte Raids absolvieren, die ausschließlich in Seoul verfügbar sind.

Das ist deswegen auch für uns interessant, weil es zeigt, dass Niantic die zeitliche Limitierung nicht allzu streng sieht. Die Chancen, dass wir auch in Europa während speziellen Events in Zukunft die Möglichkeit bekommen, verpasste Pokémon zu fangen, stehen also relativ gut.

Momentan läuft bei Pokémon GO bis zum 2. November noch das Halloween-Event, mit neuen Geist-Pokémon und Bonus-Bonbons.