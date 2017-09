Pokémon GO - Exklusive “EX Raids” gehen bald in die Testphase

In Pokémon GO ist es Spielern schon lange möglich, an Raids teilzunehmen und sich gemeinsam mit anderen Spielern gegen starke Pokémon zu verbünden. Entwickler Niantic möchte aber noch eine neue Art von Raid einführen, die ausschließlich Spielern zur Verfügung steht, die vorher an eben jenen Raids teilgenommen haben.

Diese Raids, die Niantic "EX Raids" getauft hat, werden offenbar demnächst in die heiße Testphase gehen. Wie die Entwickler betonen, sei das Studio intern gerade damit beschäftigt, diese Raids für Spieler auf den Weg zu bringen. Dabei sollen die Erkenntnisse aus der Testphase dazu genutzt werden, Feinheiten anzupassen, bevor die EX Raids der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden sollen. Im genauen Wortlaut heißt es:

"Während der Testphase werden wir den EX Raids periodisch Anpassungen bezüglich Auswahlkriterien, Häufigkeit und Dauer verpassen, mit dem Ziel, die EX Raid-Kämpfe so spannend, belohnend und natürlich spaßig wie möglich für Trainer zu gestalten, die regelmäßig an Raid-Kämpfen teilnehmen."

Die vollständige Mitteilung lest ihr hier.