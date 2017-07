Endlich gibt es legendäre Pokémon in Pokémon GO. Zumindest erst einmal zwei. Im Rahmen des gestrigen Pokémon GO-Festes hat Niantic die beiden mystischen Vogelbiester Lugia und Arktos als allererste legendäre Pokémon für den Mobile-Hit enthüllt, die wir uns ab sofort in legendären Raids schnappen können.

Unter dem Video-Titel "Die weltweit ersten Arktos und Lugia-Raids" zeigt uns Trainer BenTimm1 die beiden legendären Vogelbiester genauer, indem er sich gemeinsam mit vielen anderen aufgeregten Pokémon GO-Spielern in einige legendäre Raids stürzt.

Hier könnt ihr euch das etwa zehn Minuten lange Video anschauen:

Werdet ihr euch ebenfalls in legendäre Pokémon GO-Raids stürzen?