Team Blau war am vergangenen Pflanzen-Wochenende am fangfreudigsten - hat aber auch die meisten Arme zum Pokéballschleudern.

Niantic schickte Pokémon GO-Trainer vorletztes Wochenende auf die Jagd nach Pflanzenpokémon wie Bisasam, Sonnkern, Meganie und Co., die im Zuge des Events häufiger als sonst aus den Büschen hüpften und sich obendrein um sechs Stunden anhaltende Lockmodule tummelten.

Wie Niantic nun bekanntgegeben hat, gingen die meisten Pflanzentaschenmonster in das Netz von Team Mystic. Die Trainer und Trainerinnen in den blauen Shirts konnten während des Gras-Events 116 Millionen grüne Monster in ihre Pokébällen sperren, Team Rot folgt mit 102 Millionen auf den zweiten und Team Gelb mit 72 Millionen auf den dritten Platz.

Aussagekräftig sind diese Zahlen allerdings nicht. Wie die Kollegen von Pokémon GO Hub mit Bezug auf zahlreiche Community-Beiträge auf Reddit berichten, vereint Team Blau vielmehr Mitglieder, während sich für Team Gelb die wenigsten ins Abenteuer stürzen. Niantics Zahlen aus dem Event würden uns viel eher vor Augen halten, wie unausbalanciert die Teamverteilung in Pokémon GO ist.

Niantic plant im Laufe des Jahres mehrere kleinere Events sowie ein großes Sommer-Event (und zum einjährigen Geburtstag von Pokémon GO vielleicht ja auch endlich legendäre Pokémon und noch mehr Shinys). Wann das nächste Pokémon GO-Event startet, werden wir höchstwahrscheinlich wieder kurz vorher erfahren.