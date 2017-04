Pokémon GO - Niantic bestätigt gigantisches Sommer-Event

Pokémon GO bekommt ein großes Sommer-Event.

Während aktuell das Ei-Festival in vollem Gange ist und Pokémon GO-Spieler auf Eierjagd schickt, plant Niantic bereits das nächste Event. Im Interview mit einer japanischen Seite (via Pokémon GO Hub) erklärte der Entwickler, dass es im Sommer ein gigantisches Event für Pokémon GO geben wird wie wir es "so noch nicht gesehen" hätten.

Die Ingame-Mechaniken für dieses Event sollen sich aktuell bereits in Arbeit befinden, worum es sich dabei aber handelt, wurde nicht verraten. Gerüchteweise könnte es sich um die von vielen Pokémon GO-Spielern sehnlichst erwarteten Features wie PvP, Tauschen und Raids handeln. Diese befänden sich in Entwicklung, allerdings gäbe es noch keinen Release-Termin.

Dafür bestätigte Niantic, dass kooperatives Gameplay bereits im Frühling veröffentlicht werden solle. Außerdem erklärte der Entwickler, dass Pokémon GO in Zukunft häufiger kleinere Events wie das Wasser Festival erhalten solle.

Es scheint so, als könnte Pokémon GO in der Tat in den warmen Monaten des Jahres wieder an Fahrt gewinnen. Wann das Sommer-Event stattfinden soll, wurde ebenfalls nicht verraten. Allerings dürfen wir nach diesem Interview wohl davon ausgehen, dass Niantic Spieler bis zu dem großen Event eventuell mit ein paar kleineren über Wasser hält.

Wie sollte das Sommer-Event von Pokémon GO für euch aussehen?

