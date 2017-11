Niantic hat Ho-Oh freigelassen. Der legendäre Vogel und das Pendant zu Lugia kann ab sofort in allen Regionen als legendärer Raid-Boss in Pokémon GO bekämpft und gefangen werden.

Eine Einladung zu den exklusiven und geschlossenen EX-Raids brauchen wir für den Kampf gegen Ho-Oh nicht ergattern – das legendäre Pokémon taucht in den "normalen" Raids auf und kann damit im Grunde von jedem Trainer und jeder Trainerin angegangen werden.

Thanks to all your hard work last week, Ho-Oh will appear in Raid Battles until 12/12! #PokemonGOtravel #GlobalCatchChallenge https://t.co/YfyBGwfTux pic.twitter.com/mdGoFByyQl — Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 27, 2017

Pokémon GO - Ho-Oh nur zeitlich begrenzt verfügbar

Wie bereits bei Arktos, Zapdos, Lavados und Co. taucht Ho-Oh nur für kurze Zeit in Pokémon GO auf und verschwindet dann wieder.

Ho-Oh ist (zunächst) erst einmal nur bis zum 12. Dezember 2017 im Mobile-Spiel verfügbar.

Freut ihr euch über Ho-Oh?