Pokémon GO - Ho-Oh-Raids werden verlängert

Wer seine Poké-Sammlung um das legendäre Ho-Oh erweitern will, steht eigentlich unter Zeitdruck: Offiziell verschwindet der Feuervogel nämlich bereits am 12. Dezember aus der Welt von Pokémon GO. Eine E-Mail, die der Niantic Support verschickt hat, gibt jetzt allerdings Entwarnung: Offenbar verlängern die Entwickler die Zeitspanne, in der wir uns Ho-Oh schnappen können.

Mehr: Pokémon GO - Fangrate von Ho-Oh ernüchternd gering

Ho-Oh-Raids bleiben länger als 12. Dezember

Hier der Hintergrund: Einige Spieler hatten in den letzten Tagen Probleme bei Raid-Kämpfen. Sie haben ihre Raid-Pässe eingesetzt, konnten dem Kampf aber entweder nicht beitreten oder hatten keine Möglichkeit, das Pokémon am Ende zu fangen. Der kostbare Raid-Pass war damit verschwendet. Niantic versprach Abhilfe auf Twitter.

We’ve resolved an issue which prevented some Trainers from completing Raid Battles. We apologize if you encountered this issue. — Niantic Support (@NianticHelp) December 3, 2017

"Wir beheben ein Problem, das Trainer davon abhält, Raid-Kämpfe zu beenden. Wir bitten um Entschuldigung, solltet ihr betroffen sein."

Verständlicherweise waren einige Trainer verärgert und haben sich auch persönlich an den Pokémon GO-Support gewendet - mit Erfolg. Ein Spieler postete einen Screenshot von Niantics vielversprechender Antwort auf Reddit.

" [...] Zudem verlängern wir die Deadline zum Fangen von Ho-Oh. Mehr Infos folgen bald. [...]"

Neben einer Wiedergutmachung in Form von zwei Premium-Raid-Pässen versicherte der Mitarbeiter, dass Ho-Oh länger als offiziell angekündigt fangbar sein wird. Ein anderer offizieller Niantic-Account verifizierte die Echtheit der E-Mail auf Reddit.

Mehr: Harry Potter: Wizards Unite - Pokémon GO-Entwickler bekommt $200 Mio. für neues AR-Spiel

Um wie viele Tage oder Wochen die Zeitspanne, in der wir Ho-Oh fangen können, erweitert wird, erfahren wir laut E-Mail in Kürze. Wie immer halten wir euch auf dem Laufenden, sobald es neue Informationen von den Entwicklern dazu gibt.

Habt ihr euch Ho-Oh schon geschnappt?

Pokémon GO - Screenshots von den Raids ansehen