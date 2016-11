Pokémon GO - In der App versteckt sich ein Geheimnis, sagt Niantic

Pokémon GO - Haben wir etwas übersehen?

Auch wenn sich die Entwickler von Niantic Labs sehr bemühen, scheint sich die Pokémon GO-App nur langsam weiterzuentwickeln. Die zahlreichen Updates bringen zwar immer mal wieder auch neue Features wie jüngst die täglichen Belohnungen, doch das nächste große Ding blieb bisher aus. Vielleicht haben wir aber auch einfach nicht genau genug hingeschaut.

Wie Niantic Labs-CEO John Hanke im Gespräch mit GamesRadar+ verraten hat, wird und soll es immer auch Geheimnisse in Pokémon GO geben. Aktuell sei so ein Geheimnis im Spiel versteckt und Hanke findet es spannend, zu beobachten, wie die Spieler in den kommenden Wochen darauf reagieren werden.

Auf das Halloween-Update angesprochen, betonte Hanke, dass er keine Hinweise geben möchte. Dabei könnte sich tatsächlich im aktuellen Update der App schon die Lösung des Rätsels befinden, denn im neuen Spielcode wurden die Pokédex-Einträge zu 100 neuen Pokémon der 2. Generation entdeckt.

Was glaubt ihr? Was steckt hinter dem Geheimnis?