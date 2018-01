Pokémon GO - Kyogre ab sofort als legendärer Raid-Boss verfügbar

Kyogre, das mächtige Wasser-Pokémon aus der dritten Generation, ist der nächste legendäre Raid-Boss, an dem wir uns in Pokémon GO messen können. Nachdem Niantic das Monster bereits in den vergangenen Tagen "generft" und auch die Shiny-Variante in den Spielcode implementiert hat, lasst der Entwickler Kyogre nun endlich auf die Welt des Mobile-Spiels los.

Einige Pokémon GO-Spieler sind dem Monster bereits begegnet und haben auf Twitter von ihrem Zusammentreffen berichtet. Der User Schornischerf hat nicht lange gezögert und direkt auch einen Screenshot als Beweis hochgeladen.

Da geht der Tag ja gut los #PokemonGo PokemonGen3 #Kyogre pic.twitter.com/m93OS0t95h — Schornischerf TL 37 ? 100%Kyogre (@Schornischerf) January 13, 2018

Pokémon GO - Kyogre-Raids bis Mitte Februar aktiv

Ein Post auf der offiziellen Pokémon GO-Website verrät, bis wann wir uns das Urzeit-Biest schnappen können. Der Stichtag ist der 14. Februar 2018. An dem Abend verschwindet Kyogre wieder in die Tiefen des Meeres. Wollt ihr euch das legendäre Monster sichern, habt ihr also ziemlich genau einen Monat Zeit dafür.