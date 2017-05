Pokémon GO - Mehr Pflanzen-Pokémon, länger aktive Lockmodule & das 1. Community-Event

Pokémon GO läutet den Sommer ein

Wer wissen will, was Niantic mit Pokémon GO plant, muss in die USA schauen. Dort findet in Charlotte, North Carolina am 7. Mai das erste, offizielle Outdoor-Event statt. Die Spielenden bekommen eigens angefertigte Karten, anhand derer sie ihre Stadt erkunden sollen. Gyms sind auf der Karte hervorgehoben und Pokéstops sind in der echten Welt physisch markiert. Das soll vor allem die Menschen zusammenbringen und in Kooperation mit der Knight Foundation zukünftig häufiger stattfinden. (via Polygon)

Das Timing passt perfekt: An diesem Wochenende können sich alle Trainer über ein vermehrtes Auftauchen von Pflanzen-Pokémon freuen. Das Event läuft nur von heute (5. Mai) Nachmittag/Abend bis zum 8. Mai. Ihr solltet euch also ranhalten, wenn euch noch ein paar Pflanzen-Pokémon im Pokédex fehlen. Als besonderes Schmankerl sind Lockmodule während dieser Zeit allerdings für stolze sechs Stunden aktiv.

