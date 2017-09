Eine überraschende Meldung ereilt uns aus dem Pokémon GO-Universum: Mewtu ist ab sofort als exklusiver Raid (EX-Raids) in Europa verfügbar. Niantic schickte letzte Nacht eine Welle an Einladungen heraus, mit denen Trainer Zugang zum Kampf gegen das legendäre Psycho-Monster erhalten. Die exklusiven Raid-Pässe sind an ausgewählten Arenen und nur in einem eingeschränkten Zeitfenster gültig.

Tweets aus ganz Europa läuten den Kampf gegen Mewtu ein. Auch die ersten deutschen User posten Screenshots ihrer exklusiven Einladungen, so wie beispielsweise der Trainer Daniel Spelter auf Twitter:

Here is mine. Happy to see this some minutes ago, unfortunately spoilered by friends ? pic.twitter.com/6bKfJOHP95 — Daniel Spelter (@OpaFuchsi) September 20, 2017

Die besonderen Raids sind in den vergangenen Wochen bereits in Amerika und Asien getestet worden. Endlich erhalten auch Spieler hierzulande die Chance, gegen das gefürchtete Psycho-Pokémon anzutreten und es anschließend zu fangen. Dabei handelt es sich allerdings vorerst um einen Probelauf, mit dem Niantic das System rund um die exklusiven Raids testen und optimieren möchte.

Mewtu-Raids aktuell nur an Unibail-Arenen

Momentan finden die Raids hierzulande nur an gesponserten Arenen statt, sogenannte Unibail-Standorte. Spieler, die noch keine Raids an einem der ausgewählten Orte erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten aktuell noch keinen Zugang zu den Mewtu-Raids.

Pokémon GO - Screenshots von den Raids ansehen

Ein Lichtblick, falls ihr noch keine exklusive Einladung erhalten habt: Da es sich bei dieser erste Phase um einen großflächigen Test handelt, ist es gut möglich, dass Niantic die Mewtu-Raids nach einiger Zeit auch an anderen, nicht-gesponserten Arenen freischaltet.

Wir halten euch selbstverständlich über die Verfügbarkeit der Raids auf dem Laufenden. Bis es endlich soweit ist und ihr die Chance bekommt, Mewtu zu schnappen, könnt ihr euch mit unserem Fang-Guide schon einmal warmmachen und euch optimal auf den legendären Kampf vorbereiten.