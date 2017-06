Das neue Pokémon GO-Update 0.67.1 und 1.37.1 brachte neben Raids und überarbeiteten Arenen mit der goldenen Himmihbeere ein brandneues Item ins Spiel, die wir momentan nur als Raid-Belohnung erhalten können. Dafür hat es das pompöse Upgrade der herkömmlichen Himmihbeere aber in sich: Füttern wir einen Arenaverteidiger mit der goldenen Himmihbeere, füllen wir seine Motivation vollständig wieder auf. Setzen wir die Beere hingegen auf freiem Feld gegen ein wildes Taschenmonster ein, dann erhöhen wir unsere Fangchance beträchtlich.

Mehr: Pokémon GO - Alles, was ihr über die neuen Raids wissen müsst

Und offenbar dürfen wir uns in Zukunft auf weitere goldene Superbeeren freuen. Die Dataminer von Pokémon GO Hub haben in der Pokémon GO-Version 0.67.1 zwei neue goldene Beeren gefunden, die wohl bei all dem Jubel um dunkle Raid-Eier und legendäre Pokémon zunächst durchs Sieb rutschten: Die goldene Nanabbeere und die goldene Sananabeere.

Die Dataminer haben lediglich die Itembezeichnungen der Beeren im Code gefunden. Grafiken in der Pokémon GO-APK gebe es bisher noch nicht, was bedeute, dass Niantic die goldene Nanabbeere und die goldene Sananabeere erst mit einem neuen Update ins Spiel schubst.

Mehr: Pokémon GO - Neues Update 0.67.2 und 1.37.2 behebt womöglich Raid-Bugs

Über die Auswirkungen der goldenen Nanabbeere und Sananabeere können wir zunächst nur spekulieren. Es liegt jedoch nahe, dass sie wie die goldene Himmihbeere den spezifischen Effekt der jeweiligen Standard-Beere verstärken.

Die normale Nanabbeere verlangsamt die Bewegungen eines Pokémon, sodass wir es leichter mit unserem Pokéball treffen können. Die goldene Variante der Beere könnte ein Monster demnach noch langsamer machen, sodass wir es eigentlich gar nicht mehr verfehlen können.

Mehr: Pokémon GO - Raids jetzt bereits ab Stufe 20 spielbar

Der mögliche Effekt der goldenen Sananabeere dürfte für die meisten Trainer aber wesentlich interessanter sein. Die herkömmliche Sananabeeere verdoppelt die Anzahl der Bonbons, die wir nach dem Fang eines Taschenmonsters bekommen. Die goldenen Sananabeere könnte die Anzahl der erhaltenen Poké-Bonbons hingegen vervierfachen. Wer es noch immer nicht geschafft hat, 400 Karpador-Bonbons für ein Garados zu sammeln, könnte die goldenen Sananabeere also schnell in sein Trainerherz schließen.

Offiziell angekündigt wurden die beiden goldenen Beeren noch nicht. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Pokémon GO - Screenshots von den Raids ansehen