Pokémon GO - Update 0.95.3 mit Hinweisen auf Tool zum PokéStops vorschlagen, Quests & Pandir

Das Pokémon GO-Update 0.95.3 ist da und führt einige Neuerungen ein. In den Tiefen der APK-Datei haben Dataminer allerdings auch noch einige Hinweise entdeckt, die einen Ausblick auf die Zukunft von Pokémon GO geben könnten. Anscheinend können wir bald PokéStops vorschlagen sowie Quests absolvieren und ein neues Pokémon namens Pandir wurde offenbar ebenfalls entdeckt.

Bei Pandir handelt es sich um ein Pokémon aus der dritten Generation. Es kommt mit einem speziellen Punktmuster daher, das sich nach den Persönlichkeitswerten des Pokémon richtet. Die Dataminer haben in der APK-Datei anscheinend fünf unterschiedliche Variationen entdeckt. Das kleine Monster wurde wie der ganze Rest aber noch nicht offiziell bestätigt, der vermeintliche Fund ist also noch mit Vorsicht zu genießen.

Hinweise auf Quest-Feature, neue Attacken & PokéStop-Vorschläge

Zwei neue Attacken sollen gefunden worden sein, von denen eine auch schon offiziell angekündigt wurde: Die Flora-Statue von Bisaflor. Dazu gesellt sich offenbar der Meteorologe-Angriff von Formeo. Die Attacke orientiert sich am Wetter und verändert dementsprechend ihren Typ.

Im Spielcode finden sich außerdem anscheinend gleich mehrere Zeilen, in denen von Quests die Rede ist. Die stehen wohl mit dem Fangen von Pokémon und bestimmten Aktivitäten im Zusammenhang. Alle Angaben der Dataminer findet ihr hier bei PokemonGOHub im Detail.

Wer einen Ort als PokéStop vorschlagen will, muss das zukünftig wahrscheinlich nicht mehr über den Umweg Ingress machen. Die Dataminer haben in der Pokémon GO-APK zu Update 0.95.3 nämlich anscheinend mehrere Hinweise auf ein entsprechendes Tool gefunden. Dazu braucht es Beschreibung, Foto, Längen- und Breitengrade.

