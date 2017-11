Pokémon GO - Neues Update bringt iPhone X-Support & kürzere Ladezeiten

Das aktuelle Update für Pokémon GO hebt die Version des Spiels auf 0.83.1 für Android und 1.53.2 für iOS-Geräte. In beiden Fällen werden allgemeine Bugs behoben, die Performance verbessert und die Ladezeiten verkürzt.

Der wichtigste Teil ist jedoch die Untersützung für das Display des iPhone X'. Bisher wurde das Spiel aufgrund des Formats mit schwarzen Balken oben und unten angezeigt. Nun können Besitzer von Apples neuem Flaggschiff das gesamte Display nutzen.

Außerdem wurde, wie bereits angekündigt, der Support für das ältere iOS 8 eingestellt. Wenn ihr weiterhin auf eurem iPhone, iPad oder iPod Touch Pokémon GO spielen wollt, müsst ihr also mindestens auf iOS 9 updaten. Die aktuellste Version ist iOS 11.

Die vollständigen Patchnotes findet ihr hier:

Added support and made optimizations for the iPhone X screen resolution.

Removed support for devices running iOS 8.

Resolved a bug causing error banners to remain visible until the app is restarted.

Resolved a bug that prevented Trainers from powering up Pokémon to their max CP.

Improved load times when you open the app.

Various bug fixes and performance updates

Niantic hat vor kurzem angekündigt an Harry Potter: Wizards Unite zu arbeiten. Spielerisch orientiert sich das neue Projekt an dem Prinzip von Pokémon GO. Gleichzeitig wurde allerdings versichert, dass der Support für Pokémon GO nicht abbrechen wird.