In der Welt von Pokémon GO tut sich aktuell wieder eine Menge. Der Pokémon GO-Travel Fangwettbewerb ist in vollem Gange, aber anscheinend gibt es noch mehr, auf das sich Trainer weltweit freuen können. Ein Niantic-Mitarbeiter hat nämlich neue Features angekündigt, zu denen es schon bald nähere Informationen geben soll.

In einem Post auf Reddit tauschen sich Trainer über die derzeit laufende Herausforderung aus, bei der euch nach wie vor die Chance auf doppelten Sternenstaub und das seltene Monster Porenta winken. Heute wurde der Bronze-Status des Wettbewerbs erreicht und damit erhaltet ihr bis zum 26. November doppelte Erfahrungspunkte in Pokémon GO.

Infos zu neuen Features sollen bald folgen

Schaut ihr euch den besagten Reddit-Feed aber etwas genauer an, trefft ihr auch auf eine Nachricht vom Niantic-Support. Einer der Mitarbeiter schreibt: "Wir haben noch mehr Informationen zu kommenden Feature-Veränderungen mit euch zu teilen, aber es könnte noch ein paar Tage dauern."

Somit wird deutlich, dass Niantic neben dem Fangwettbewerb eine weitere Neuerung in petto hat. Die Art und Weise, wie der Mitarbeiter das kommende Feature angekündigt hat, lässt uns aber hellhörig werden. Seine Formulierung deutet nämlich darauf hin, dass nicht nur neue Inhalte wie etwa mehr Monster der dritten Generation veröffentlicht werden, sondern sich fundamentale Gameplay-Elemente ändern könnten.

Das sind zur Zeit allerdings nur Spekulationen. Von welchen Features genau die Rede ist, erfahren wir offenbar in wenigen Tagen.

Auf welche Veränderungen hofft ihr?