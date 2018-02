Das Pokémon-Franchise feiert heute seinen 22. Geburtstag. Zu diesem Anlass schickt Niantic eine spezielle Version von Pikachu in die Wildnis von Pokémon GO, die wir bereits im letzten Jahr fangen durften: "Partychu".

Die Sonderform des Mauspokémons zeichnet sich durch einen lila Partyhut aus. Bis Mittwoch, den 28. Februar 2018, können wir Partychu im Zuge des Mini-Events fangen. Als Bonus winkt dreifacher Sternenstaub.

Happy Pokémon Day! Celebrate all things Pokémon with festive Pikachu wearing party hats available in the wild from February 26 to February 28. pic.twitter.com/pwRau4YFzw — Pokémon GO (@PokemonGoApp) February 26, 2018

Pikachu mit Partyhut auch als Shiny im Spiel

Party-Pikachu kann außerdem zu Party-Raichu weiterentwickelt werden, während wir Party-Pichu in diesem Zeitraum aus Eiern ausbrüten können.

Auch die Shiny-Variante von Partychu ist laut Pokémon GO Hub in der Wildnis von Pokémon GO zu finden. Wollen wir die Shiny-Variante von Party-Raichu müssen wir Shiny-Partychu also einfach nur weiterentwickeln.

Weiterhin Chance auf Groudon & Kyogre

Neben dem Pikachu-Event erwarten habt ihr im Zuge der legendären Woche bis zum März außerdem Zeit, Groudon und Kyogre in Raids zu bekämpfen.

Die beiden legendären Hoenn-Pokémon sind nach ihrem Verschwinden für kurze Zeit erneut im Spiel. Hier findet ihr eine Reihe von Tipps, wie ihr Groudon und Kyogre am schnellsten besiegen und fangen könnt.