Pokémon GO - Raid-Kämpfe: Trainer ab Level 25 dürfen jetzt teilnehmen

Mit dem letzten Update führte Niantic Raids in Pokémon GO ein, jedoch konnten bislang nur Spieler ab Stufe 35 und höher an den "Bosskämpfen" teilnehmen. Viele Spieler haben sich beschwert - vor allem jene, die länger nicht mehr auf Pokémon-Jagd waren und ein dementsprechend niedriges Level haben.

Mehr: So fangt ihr legendäre Pokémon in Raids

Diese Einstiegshürde wurde nun aber etwas gesenkt. Wie die Entwickler auf Twitter vermelden, dürfen nun auch Spieler ab Stufe 25 an ausgewählten Arenen an einem Raid teilnehmen. Wie viele mit "ausgewählten" gemeint sind, ist unklar. Die Auswahl dürfte definitiv beschränkt sein. Trotzdem können nun auch weniger erfahrene Sammler raiden gehen.

Trainers level 25 and above: You can now participate in Raid Battles at a wide variety of Gyms around the world. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) June 23, 2017

Linda hat in ihrem Artikel alles zusammengefasst, was ihr über Raids in Pokémon GO wissen müsst. Hier erfahrt ihr, wie die Raids funktionieren, welche Bosse auf euch warten und welche Belohnungen es gibt.

Habt ihr schon an einem Raid teilgenommen?

Pokémon GO - Screenshots von den Raids ansehen