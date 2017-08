Pokémon GO - Regionale Pokémon wie Kangama jetzt in Europa fangbar

In Pokémon GO ist Kangama eigentlich nur in Australien fangbar, macht ab diesem Wochenende aber zwei Wochen Urlaub in Euopa. Wie Niantic angekündigt hat, haben wir ab sofort voraussichtlich bis zum 21. August 2017 die Chance, nicht nur das regional exklusive Känguru-Monster in ausgewählten europäischen Städten zu fangen, sondern auch einige andere "zuvor nur selten in Europa gesehen Pokémon" - vermutlich Tauros, Corasonn und Skaraborn.

Und damit nicht genug, denn Icognito, das vermutlich die meisten von uns zuerst als mysteriöses Buchstaben-Biest aus den Alph-Ruinen von Pokémon Gold und Silber kennengelernt haben, taucht ab jetzt bis zum 21. August ebenfalls in Pokémon GO auf.

Mehr: Pokémon GO - Niantic verschieb Safari Zonen-Event in Europa

Nachdem Niantic endlich die ersten legendären Pokémon in die Raid-Arenen des Mobile-Hits geschickt hat, geben uns die Macher jetzt also einen weiteren Grund, in Scharen in die Parks und auf die Straßen zu stürmen.

Pokémon GO - In diesen europäischen Städten findet ihr Kangama & Co.