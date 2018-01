Niantic hat vor Kurzem eine neue Welle an Taschenmonstern aus der dritten Generation auf Pokémon GO losgelassen. Doch damit nicht genug: Wie sich herausstellt, kamen mit den zusätzlichen Monstern auch neue Shiny-Pokémon, wechselnde Regionals und ein besonderer Sale ins Spiel.

Sonnfel und Lunastein sind beide geheimnisvolle Monster vom Typen Gestein / Psycho und die neuen besonderen Regionals in Pokémon GO. Anstatt nur in einem Teil der Erde zu verweilen, wie es Regionals wie zum Beispiel Tauros oder Porenta tun, treiben Sonnfel und Lunastein laut offizieller Pokémon-Website stets an anderen Orten der Welt ihr Unwesen, aber niemals in der gleichen Region zur selben Zeit.

Mehr: Pokémon GO - Community Day im Februar bringt Dratini, 3-fach Sternenstaub & mehr

Aktuell können Spieler in Nordamerika auf Sonnfel treffen, wie der User Professor Chas mit einem Video auf Twitter beweist. Im Umkehrschluss sollten Spieler in Europa aktuell auf Lunastein treffen können.

And finally (thus far), I came across one of our North American regionals - #Solrock! Gotta stock up on these guys before they swap places with Lunatone! #PokemonGO pic.twitter.com/MUbucRsa7u