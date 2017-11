Pokémon GO - Shiny Gengar, Alpollo & Nebulak im Spielcode entdeckt

Nachdem das Halloween-Event Shiny-Formen von Geistern der dritten Generation in Pokémon GO eingeführt hat, zieht Niantic offenbar jetzt nach und bringt auch Daten zu Shiny-Nebulak, Shiny-Alpollo und Shiny-Gengar ins Mobile-Spiel. Shiny-Pokémon sind extrem seltene Monster, die im Gegensatz zu ihren gewöhnlichen Artgenossen eine besondere Färbung besitzen.

Ein Dataminer namens Chrales ist auf die Shiny-Varianten der drei Geister aus der ersten Generation im Spielcode von Pokémon GO gestoßen. Er teilte seinen Fund in einem Post auf Reddit und lieferte auch den Bildbeweis, den wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten wollen:

Anscheinend können wir die neuen Shiny-Monster vorerst allerdings noch nicht in Pokémon GO antreffen. Bevor die besonderen Geister auf die Spielwelt losgelassen werden können, müssen nämlich noch die 2D-Sprites hinzugefügt werden, die laut dem Dataminer bisher fehlen.

