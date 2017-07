Als Niantic vor wenigen Tagen bestätigte, legendäre Pokémon endlich in den Raids von Pokémon GO verfügbar zu machen, warnten uns die Macher des Mobile-Hits bereits vor: Legendäre Pokémon seien im Vergleich zu herkömmlichen Raid-Bossen sehr hartnäckige Biester, die uns in umso schweißtreibendere Arena-Kämpfe verwickeln.

Pokémon GO - Alles, was ihr über Raids wissen müsst

Während des Pokémon GO Fests in Chicago hat Niantic mit Lugia und Arktos jetzt endlich die ersten beiden legendären Pokémon für Pokémon GO enthüllt, die ab sofort weltweit in legendären Raids auftauchen und bereits etliche hochmotivierte Trainer auf die Straßen gelockt haben. Auch wir haben uns wieder die Trainer-Handschuhe übergestreift und zeigen euch mithilfe der Experten von Pokémon GO Hub, wie ihr Lugia in Pokémon GO am einfachsten besiegen und fangen könnt.

Pokémon GO - Tipps: So besiegt ihr Lugia in legendären Raids

Anders als es uns der aktuelle Trainer zu den legendären Pokémon weis machen will, verfügt Lugia nicht etwa über 35.000 WP, sondern mehr als 42.000 WP, genauer gesagt 42.753. Das sehen wir im Gameplay-Video des Trainers BenTimm1, der uns als einer der ersten Pokémon GO-Spieler Material von Lugia und Arktos in legendären Raids vor Augen führt.

Was können wir also gegen ein 42K-Bollwerk anrichten? Alleine schonmal gar nichts. Lugia ist als legendärer Raid-Boss nur gemeinsam mit anderen Trainerinnen und Trainern besiegbar. Tut euch also mit starken Gefährten zusammen, sonst seht ihr im Kampf gegen das mystische Vogelmonster alt aus.

Pokémon GO - Lugias Schwächen

Lasst euch von den hohen WP aber nicht abschrecken, auch ein Überboss wie Lugia hat Schwächen. Der mystische Vogel ist nämlich gegen die Pokémon-Typen Eis, Unlicht, Stein, Elektro und Geist anfällig. Wenn ihr Lugia im legendären Raid-Kampf besiegen wollt, dann beharkt ihr das Biest am besten mit Geowatz, Rossana, Magneton, Blitza oder Gengar an eurer Seite (und hofft, dass eure Team-Kameraden ebenfalls auf diese Begleiter setzen).

Die stärkste Waffe gegen Lugia ist laut Pokémon GO Hub aber Despotar mit seinen Attacken Biss und Steinkante. In größeren Raid-Gruppen könnt ihr gegen Lugia auch auf folgende Pokémon und ihre Attacken zurückgreifen:

Stahlos mit Eisenschweif/ Knirscher

Lahmus mit Aquaknarre/ Eisstrahl

Laschoking mit Aquaknarre/ Blizzard

Nachtara mit Standpauke/ Finte

Hundemon Standpauke/ Knirscher

Pokémon GO - So fangt ihr Lugia

Habt ihr es geschafft, Lugia in der Gruppe zu besiegen, kann das Taschenmonster gefangen werden. Die Fangrate wird von den Dataminern von Pokémon GO Hub jedoch nur auf etwa zwei Prozent geschätzt. In anderen Worten: Wir brauchen sehr viele Nerven und Bälle, um Lugia zu fangen.

Um die Fangchance für Lugia zu erhöhen, greift am besten auf goldene Himmihbeeren zurück, mit denen ihr Lugia unentwegt füttern solltet. Goldene Himmihbeeren erhalten wir in Raids - jedoch sind die besonderen Früchte leider nur sehr selten.

Solltet ihr es geschafft haben, Lugia zu fangen (herzlichen Glückwunsch), dann dürfen wir das mächtige Biest nicht als Arenaverteidiger einsetzen. Mit ihnen in Arenen kämpfen, dürfen wir allerdings schon.