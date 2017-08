Ab sofort können wir Tränke, Super-Tränke, Hyper-Tränke und Top-Tränke nach erfolgreich absolvierten Pokémon GO-Raids verdienen. Da wir die Heil-Items bereits an Pokéstops aufklauben können, klingen die neuen Raid-Belohnungen für den ein oder anderen vielleicht unspannend - für all diejenigen, die sich häufig in die Gruppenkämpfe stürzen und es nicht bei einem am Tag belassen, sind die Tränke aber ein wahrer Segen.

Denn während Spieler wie ich, die nur ab und zu mal in Raids mitmischen und stattdessen lieber auf Pokémon-Jagd in der Nachbarschaft gehen, die lästigen Tränke wegwerfen, um Platz im Rucksack zu schaffen, brauchen Raid-Begeisterte wie Reddit-User Greenkappa1 die Heil-Gegenstände dringend. Und wer nicht gerade die Muße hat, stunden- und tagelang Tränke zu grinden, freut sich jetzt umso mehr über die neuen Belohungen. Zumal Beleber gerade einmal die Hälfte der KP eines Pokémon auffüllen.

Dank der Möglichkeit, starke Raid-Pokémon wie Despotar oder Geowatz, die gegen fast alle legendären Pokémon wirksam sind, sofort nach Raids zu heilen, dürfte Spieler nun zunehmend motivieren, an Raids teilzunehmen.

Die Einführung der Tränke lässt bei manchen Trainern wie michaelzhangsbrother aber auch die Sorge aufkommen, dass rare und gerade bei den legendären Pokémon extrem nützliche Items wie goldene Himmihbeeren nun noch seltener als Raid-Belohungen winken. Ob sich diese Sorge bestätigt, wird sich wohl in absehbarer Zeit zeigen. Unten findet ihr alle aktuellen Belohnungen aus den Pokémon GO-Raids und ihre Effekte in einer Liste.

Pokémon GO - Alle Raid-Belohnungen in der Übersicht

Trank - Füllt 20 KP wieder auf

- Füllt 20 KP wieder auf Super-Trank - Füllt 50 KP wieder auf

- Füllt 50 KP wieder auf Hyper-Trank - Füllt 200 KP wieder auf

- Füllt 200 KP wieder auf Top-Trank - Füllt alle KP wieder auf

- Füllt alle KP wieder auf Goldene Himmihbeere - Erhöht die Chance, ein Pokémon zu fangen, drastisch

- Erhöht die Chance, ein Pokémon zu fangen, drastisch Sonderbonbon - Ein universal einsetzbares Bonbon für alle Pokémon

- Ein universal einsetzbares Bonbon für alle Pokémon Sofort-TM - Ändert die schnelle Attacke eines Taschenmonsters permanent

- Ändert die schnelle Attacke eines Taschenmonsters permanent Lade-TM - Ändert die Spezialattacke eines Taschenmonsters permanent

- Ändert die Spezialattacke eines Taschenmonsters permanent Premierball - Wird zum Fangen eines Raid-Bosses benötigt

Alle weiteren Infos und Tipps zu den Raids in Pokémon GO findet ihr hier.