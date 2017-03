Pokémon GO - Spieler laufen im Schnitt 2.000 Schritte mehr

Pokémon Go bringt euch in Wallung - und trägt zur Gesundheit bei.

Pokémon GO ist nicht nur ein wunderbarer Zeitvertreib, sondern trägt auch ein Stückweit zur Gesundheit bei. Das ergab eine neue Studie der American Heart Association. Denn wer draußen an der frischen Luft Pokémon jagt, bewegt sich deutlich mehr - und erhöht somit auch seine Fitness.

Der Studie zufolge haben Pokémon GO-Spieler eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit, das empfohlene Tagesziel von 10.000 Schritten zu erreichen. Wer wie ich im Büro arbeitet und sich demnach nur auf dem Weg vom und ins Büro bewegt, wird feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, auf diesen Richtwert zu kommen. Ein Stündchen Pokémon GO kann da wahre Wunder wirken.

Hanzhang Xu, der Autor der Studie, meint dazu:

"Pokémon GO ist wahrscheinlich eines der populärsten Mobile-Spiele in der Geschichte. Anders als herkömmliche Mobile-Games erfordert es von den Spielern, aktiv zu sein und durch die reale Welt zu reisen. Es hat starkes Potenzial, physische Aktivität zu fördern."

Für die Studie sammelten Xu und seine Kollegen Daten von 167 iPhone-Nutzern. Diese stellten den Forschern Screenshots ihrer Bewegungsaktivitäten (das iPhone zählt im Hintergrund Kalorien, Schritte und mehr) der letzten 50 Tage zur Verfügung.

Das Ergebnis: Im Schnitt liefen die Spieler jeweils 5.600 Schritte am Tag, bevor sie mit Pokémon GO anfingen. Danach waren es 7.600 Schritte - durch Pokémon GO liefen sie also 2.000 Schritte mehr pro Tag. Selbst Nutzer mit eher niedrigem Aktivitätslevel konnten ihre Schrittanzahl im Schnitt um 3.000 steigern.

