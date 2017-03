Pokémon GO - Spieler wollen Shiny-Karpador fangen & werden von Entwicklern getrollt

Die Shiny-Form von Karpador ist gar nicht so einfach in Pokémon GO zu bekommen.

Vor kurzem führte Niantic in Pokémon GO mit Karpador und Garados die ersten Shiny-Pokémon ein. Dank des derzeit stattfindenden Wasserfestivals profitiert ihr sogar von einer erhöhten Spawn-Rate, was es leichter macht, an die begehrten Shiny-Exemplare zu kommen.

Daher machen sich derzeit weltweit Spieler auf, Shiny-Kardpador zu fangen - nur um am Ende eine bittere Enttäuschung zu erleben. Denn was sich als vermeintliches Shiny-Karpador präsentiert, landet nach dem Fang häufig als Ditto im Pokéball - das Gestaltwandler-Pokémon imitiert Form und Aussehen des Fisch-Monsters.

Dementsprechend enttäuscht und wütend sind die meisten Spieler - ihre Reaktionen auf Twitter sind jedoch einfach nur witzig:

No joke. I just caught a shiny Magikarp in #Pokémongo THEN it turned out to be a ditto. I feel vialated. And I can't prove a thing. ? !!! — Den i Mordechai (@denimordechai) March 23, 2017

I had a Magikarp turn into a Ditto today and I don't think I've ever experienced a greater betrayal. #PokemonGO — Kari (@karsters90) March 23, 2017

FUCK! I was catching a Magikarp, and used a pinap berry on it and it was a FUCKING DITTO!!!! — Jenny Gracin (@Rannchan) March 23, 2017

@OMGitsAliA caught the shiny magikarp only for it to turn Into a ditto. Devastated doesn't even cover it :/ #PokemonGO — Linkmaster91? (@thelinkmaster91) March 23, 2017

Pokemon Go: 'goddammit, ditto, i wanted that magikarp' — Spooky Ghost Rat (@MorsRattus) March 23, 2017

Vor einiger Zeit war Ditto noch ein begehrtes Taschenmonster in Pokémon GO, weil es schwer zu finden war. Inzwischen dürfte sich das Blatt jedoch gewendet haben. Zuletzt erklärten die Entwickler, warum die Tausch-Funktion erst so spät ins Spiel findet.

Wurdet ihr auch von Ditto getrollt?