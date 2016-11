Pokémon GO - Update mit 100 neuen Pokémon, PvP & mehr im Dezember?

Pokémon GO: Ein mögliches Dezember-Update könnte die Wünsche vieler Spieler erfüllen.

Wann pflegt Pokémon GO-Entwickler Niantic endlich die Pokémon der 2. Generation ins Spiel ein? Und wo bleiben eigentlich Features wie die Tausch-Funktion und die PvP-Kämpfe? Einem Bericht von VentureBeat zufolge könnte ein neues Update diese Fragen schon bald beantworten. Die Website stützt sich dabei auf eine Analyse der Spieldateien, die auf Dataminer rund um den inoffiziellen Pokémon Tracker PokeVS zurückgeht.

Der Pokémon GO-Code lege nahe, dass das Update im Dezember erscheint. Auch wenn wohl noch nicht klar ist, ob es in einem Stück oder in kleineren Etappen ausgeliefert wird. Dafür soll es aber konkrete Hinweise auf die Inhalte des Patches geben.

VentureBeat zufolge soll das Update mehr als 100 neue Pokémon umfassen, darunter auch legendäre wie Mew und Mewtu. Zudem bringe es Trainer-gegen-Trainer-Kämpfe und ein Trading-Feature ins Spiel. Aber damit noch nicht genug. Denn darüber hinaus soll es Pokémon GO-Spielern ermöglichen, ihre Pokémon nach dem Schlüpfen wie ein Tamagotchi »aufzuziehen«.

Niantic habe keinen Kommentar zum möglichen Update abgegeben, so VentureBeat weiter. Allerdings behielten Dataminder in der Vergangenheit immer wieder recht mit ihren Funden – zuletzt etwa bei den »Daily Bonuses«. Zudem feierte die App erst kürzlich mit dem Release von Ditto sowie dem Thanksgiving-Event oder dem Helloween-Update große Erfolge. Gut möglich also, dass die Macher zur Weihnachtszeit daran anknüpfen wollen.

