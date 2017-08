Pokémon GO - Legendäres Raid-Pokémon Lavados in 2 Minuten besiegt

Das legendäre Pokémon Lavados ist gerade mal seit zwei Tagen in Pokémon GO verfügbar - und wurde bereits besiegt. Zwei erfahrene Trainer haben den Feuervogel in weniger als zwei Minuten vom Himmel geholt.

Mehr: Safarizone-Event von Pokémon GO in Europa verschoben

Obwohl bis zu 20 Spieler in den Multiplayer-Raids teilnehmen können, haben sich boushinshi und sein Partner allein in den Kampf gegen Lavados gewagt. Die beiden haben bereits mit Stufe 40 das Levelcap erreicht und dementsprechend Erfahrung, doch Lavados hat beinahe 42.000 Wettkampfpunkte und dürfte damit eigentlich ein angsteinflößender Gegner sein. Trotzdem hatte das Vieh den beiden Spielern nichts entgegenzusetzen.

Um zu gewinnen, setzten boushinshi und sein Kumpel auf mehrere Golems - ein Pokémon vom Typ Stein, das von den Spielern für solche Raids empfohlen wird, da Gesteinsangriffe gegen Lavados sehr effektiv sind. Anbei das Video vom Kampf.

Mit unseren Tipps gelingt es euch vielleicht ebenfalls, Lavados zu besiegen und zu fangen. Viel Erfolg!