Pokémon - HD-Remaster lässt die 1. Serien-Staffel in neuem Glanz erstrahlen

Gute Neuigkeiten für alle Pokémon-Fans: Es gibt nicht nur einen neuen, 20. Pokémon-Film, sondern auch eine Neuauflage der klassischen Zeichentrick-Serie. Die wurde ordentlich zurecht gemacht und erstrahlt jetzt erstmals in HD.

Das HD-Remaster verdanken wir dem neuen Film: In Japan werden die Folgen zur Feier des 20. Kinofilms noch einmal im Fernsehen ausgestrahlt, aber eben in einem schicken, frischen HD-Gewand. US- und UK-Bürger kommen schon seit einigen Tagen in den Genuss der Remaster-Episoden. Im Google Play-Store, auf iTunes und bei Amazon Video stehen die Folgen bereits zur Verfügung – aber offenbar leider noch nicht in Deutschland.

Insgesamt sieht das Ganze rundum sauberer, etwas heller und deutlich kräftiger aus. Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Wie heiß seid ihr auf das HD-Remaster der ersten Pokémon-Staffel?

