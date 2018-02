Fans vermuten schon seit Längerem, dass der kommende Pokémon-Film ein Remake sein könnte. Darauf deuten mehrere Details im ersten Teaser hin. Auch ein neu veröffentlichtes Poster schlägt jetzt in dieselbe Kerbe und scheint die Gerüchte zu bestätigen. Da auf dem Plakat das Pokémon Lugia der zweiten Generation zu sehen ist, liegt es nahe, dass wir es mit einem Remake des Films Pokemon the Movie 2000 aka Pokémon 2: Die Macht des Einzelnen zu tun bekommen.

Poster bestätigt offenbar Lugia als Fokus des Films

Nachdem bereits im ersten Teaser das Flöten-Thema zu hören war, haben die Anime-Macher mit dem Poster jetzt anscheinend bestätigt, dass Lugia im Mittelpunkt steht. In Pokémon 2: Die Macht des Einzelnen hilft Lugia letzen Endes dabei, die legendären Pokémon Arktos, Zapdos und Lavados zu beruhigen. So sieht das neue Poster aus:

Gerüchten zufolge begegnen wir außerdem einer neuen Version von Melody, die im Original-Film das Lugia-Thema spielt.

Wird Pokémon: The Movie 2018 gleichzeitig Remake & Fortsetzung?

Ash trägt in den Teaser-Trailern zum kommenden Pokémon-Film dieselbe Mütze wie vor Kurzem auch in Pokémon Der Film: Du bist dran! (Pokémon the Movie: I Choose You!). Das könnte darauf hindeuten, dass es sich bei dem kommenden Film um eine direkte Fortsetzung handelt. Auch dieser letzte Pokémon-Film war bereits eine Art Remake und hat lose die Ereignisse der allerersten Pokémon-Staffel wiedergegeben – wenn auch mit einigen Änderungen, die den Fans teilweise sauer aufgestoßen sind.

Wie fändet ihr ein Remake von Pokémon: Die Macht des Einzelnen?