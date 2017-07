Über Monate hinweg kursierten die Gerüchte im Netz und niemand war sich so recht sicher, ob es mit Pokémon Stars oder Pokémon Eclipse nun wirklich ein vollwertiges Konsolen-RPG aus dem Pokémon Universum geben wird. Im Juni machte Nintendo dann aber reinen Tisch und kündigte ein Pokémon-Rollenspiel für die Nintendo Switch an, das ein klassischer "Sammeln, Kämpfen, Trainieren"-Ableger werden soll.

Weitere Details zum Projekt bleiben bislang aber Mangelware und auch der Release-Zeitraum ist weiterhin unklar. Der aktuelle Quartalsbericht von Nintendo, der heute öffentlich wurde, kümmert sich zwar in erster Linie um die Kommunikation von Hardware- und Software-Verkaufszahlen, geht aber auch auf kommende Releases ein.

Demnach soll Pokémon RPG for Nintendo Switch, so der Arbeitstitel des Projekts, "2018 oder später" erscheinen. Für Metroid Prime 4 hingegen wird gar kein Releasezeitraum angegeben, was bedeuten könnte, dass die Angaben für das Pokémon-RPG nicht allzu sehr aus der Luft gegriffen sind.

Auch die Nintendo Switch-Ableger von Fire Emblem, Kirby und Yoshi werden jeweils mit einem Release im nächsten Jahr angegeben. Xenoblade Chronicles 2 ist hingegen weiterhin für das Jahr 2017 eingeplant.

Glaubt ihr, dass die Pokémon schon im nächsten Jahr ihr Konsolendebüt feiern?