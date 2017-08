Pokémon - Sonne & Mond-Anime bringt Ash, Misty & Rocko endlich wieder zusammen

Zuletzt regten sich Fans noch darüber auf, das im kommendem Pokémon-Film "I Choose You!", der die erste Staffel der Anime-Serie von 1997 neu erzählen will, Rocko und Misty durch neue Begleiter für Ash ersetzt wurden. Offenbar kehren die beiden Fan-Lieblinge aber dennoch zurück, nur in einer anderen Form. In der TV-Serie, die derzeit die Abenteuer aus Pokémon Sonne & Mond abdeckt, kehrt Ash nach Kanto zurück.

Im japanischen Telubi-kun-Magazin (Scan via Serebii) wird verraten, dass sich das Trio im September endlich wiedersehen wird. Für zwei Folgen kehrt Ash demnach nach Kanto zurück, um seine Freunde zu besuchen. Die erste Folge wird am 14. September ausgestrahlt, die zweite Episode am 21. September.

Offenbar wird dies aber nicht einfach nur ein freundschaftliches Wiedersehen, denn auch ein Kampf wird angedeutet. Demnach soll es Ash gleichzeitig mit Misty und Rocko aufnehmen, wobei Rocko auf ein Mega-Stahlos und Misty auf ein Mega-Garados setzen werden.

Wann die Folgen auch im deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden, ist noch nicht klar. In der Regel gehen aber etwa vier Monate ins Land, bevor die Synchron-Fassungen der Folgen da sind.

Freut ihr euch auf das Wiedersehen?