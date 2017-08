Pokémon - Stammbaum-Grafik zeigt die Evolution der Taschenmonster

Pokémon sind nicht nur sehr possierliche Tierchen, sondern auch immens erfolgreich. Und es gibt unglaublich viele von ihnen – in den unterschiedlichsten Farben und Formen. Da fällt es nicht immer leicht, den Überblick zu bewahren. Abhilfe schaffen kann dabei aber der Pokémon-Stammbaum in seiner neuesten Ausführung. Darin enthalten sind alle Pokémon bis zur 7. Generation und das Ganze sieht unglaublich aus. Hier könnt ihr euch das gute Stück in seiner ganzen Pracht anschauen

Aktuell sollen sich gleich zwei neue Pokémon-Titel in der Entwicklung befinden: Die Pokémon-Editionen Ultrasonne/Ultramond sowie ein eigenes Pokémon-Spiel von Game Freak für die Nintendo Switch.

