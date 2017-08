Pokémon - Welche Regeln beim Designen neuer Taschenmonster gelten

Pokémon gibt es wie Sand am Meer, möchte man meinen. Mittlerweile existieren rund 800 unterschiedliche Versionen der kleinen Taschenmonster, wenn wir alle Evolutionsstufen und Spiele betrachten. In die Entwicklung der einzelnen Pokémon steckt Game Freak seit zwanzig Jahren jede Menge Herzblut und Energie. Denn beim Designen eines neuen Pokémon gelten bestimmte Regeln, wie Game Informer nach einem Hausbesuch bei den Entwicklern berichtet.

Die Ideen für neue Pokémon kommen dabei aus allen Bereichen des Entwicklerstudios, wie der Pokémon-Director, Produzent und Komponist Junichi Masuda erklärt:

Es sei auch schon vorgekommen, dass ein Story-Autor ein bestimmtes Wesen benötigt, um eine spezielle Geschichte erzählen zu können. Oder einem der Kampf-Designer fällt ein bestimmter Angriff ein, den er gerne nutzen würde, für den er aber eine neue Kreatur braucht. Aber manchmal sei es auch einfach nur der Fall, dass ein Grafiker mit einem bisher noch ungenutzten Tier als Inspiration arbeitet.

Der Fantasie sind beim Designen neuer Taschenmonster generell keine Grenzen gesetzt. Einige einfache, aber elementare Grundsätze gilt es trotzdem zu beachten:

"Eine Sache, der wir immer viel Aufmerksamkeit schenken, ist, sie wie lebendige Kreaturen zu behandeln. So, dass man versuchen muss, sich vorzustellen, wo es in der Natur leben würde und wieso es so aussieht, wie es aussieht, was würde es essen?"