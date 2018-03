Auf der Nintendo Direct in der vergangenen Woche präsentierte Nintendo etliche kommende Titel für die Switch und den 3DS. Von Pokémon Switch fehlte jedoch jede Spur.

Allerdings war der Auftritt des bereits angekündigten RPGs auf der "normalen" Nintendo Direct ohnehin unrealistisch. Viel wahrscheinlicher ist es, dass Nintendo Pokémon Switch auf einer eigenen Pokémon Direct enthüllt. Schließlich kündigte das Unternehmen auf einer Pokémon Direct im Februar 2016 bereits die letzten beiden Editionen Sonne und Mond an und dürfte den nächsten großen Ableger nun erneut auf die große Bühne hieven.

Zusammenfassung der Nintendo Direct im März

Alle Spiele und Ankündigungen auf einen Blick

Fans auf Resetera klammern sich derweil an jeden noch so kleinen Anhaltspunkt und vermuten, dass noch in diesem Monat eine neue Pokémon Direct stattfinden könnte, auf der Pokémon Switch womöglich präsent ist.

Pokémon Direct 2018 im Anmarsch?

Resetera-User Galava ist auf eine kleine, aber interessante Entdeckung gestoßen: Das Video zur letzten Pokémon Direct vom 6. Juni 2017 wurde aus dem Archiv der offiziellen japanischen Website von Nintendo entfernt. Und das wiederum könnte laut Fans ein Hinweis auf eine brandneue Pokémon Direct sein.

User Pokéfan hat daraufhin weitergeforscht und herausgefunden, dass im Mai 2017 bereits schon einmal ein Video einer vergangenen Pokémon Direct (Februar 2016) gelöscht wurde. Einen Monat nach der Entfernung fand die Pokémon Direct im Juni 2017 statt.

Wiederholt sich die Geschichte, könnte uns in den nächsten Wochen eine Pokémon Direct erwarten. Da Pokémon Tekken am 23. März 2018 seinen neuen DLC erhält, könnte die Pokémon Direct irgendwann davor stattfinden, da Nintendo den DLC auf dem Event nochmals bewerben könnte. Das bleibt allerdings nur reine Spekulation. Offiziell hat Nintendo bislang nichts angekündigt.

Pokémon Switch soll ein vollwertiges RPG nach klassischem "Sammeln, Kämpfen und Trainieren"-Prinzip werden. Neuesten Gerüchten zufolge handelt es sich bei Pokémon Switch um einen Reboot der Serie.