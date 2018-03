Pokémon Switch lautet bisher der Name des komplett neuen Pokémon-Titels, der für die Nintendo Switch entsteht. Was genau uns da erwartet, verraten die Entwickler nicht. Aber ein neues Gerücht geht jetzt davon aus, dass wir es mit einem Reboot des kompletten Franchises zu tun bekommen. Die Behauptung stammt von einem Leaker, der bereits mehrfach mit seinen Ankündigungen rund um Pokémon richtig lag, zuletzt bei Vorhersagen zu Pokémon Sonne und Mond.

Der Thread, in dem der sogenannte Chinese Riddler die Bombe platzen ließ, wurde mittlerweile wieder gelöscht. Außer der vermeintlichen Enthüllung, dass es sich um ein Reboot des Franchises handeln soll, gibt es aber keinerlei Neuigkeiten.

Chinese Riddler openly posted that the Pokemon Switch title will be a reboot of the franchise. However, the thread is quickly deleted. pic.twitter.com/Jet5FhWQ66

Jetzt rätseln die Fans, was genau mit der Aussage gemeint sein könnte. Es hält sich beispielsweise weiterhin hartnäckig das Gerücht, dass Pokémon Switch das Kampfsystem des Taschenmonster-Franchises komplett überarbeiten soll und mit ähnlich innovativem Gameplay wie Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey daherkommt. Darauf könnte auch das vom Chinese Riddler verbreitete Gerücht jetzt anspielen.

Ein User macht uns unter dem oben eingebundenen Twitter-Post außerdem mit einem simplen "Reboot =/= Remake" darauf aufmerksam, dass es sich bei einem Reboot nicht um ein Remake handelt. Laut Chinese Riddler wird es uns also eher weniger in vertraute Gefilde wie Kanto oder Johto ziehen, sondern wir erleben das neue, eigenständige Abenteuer in einem bisher unbekannten Gebiet.

Der Chinese Riddler genießt zwar Glaubwürdigkeit in der Pokémon-Szene, aber es bleibt nichtsdestotrotz ein Gerücht, das wir mit Vorsicht genießen sollten.

Zu dem neuen Gerücht passt auch, dass die Nintendo Switch es ermöglicht, unterschiedliche Speicherstände für ein- und dasselbe Spiel zu pflegen, und zwar auf System-Level. Das war zuvor auf dem 3DS nicht der Fall.

Darum geht zum Beispiel Twitter-Nutzer LeakyPandy davon aus, dass wir es in Pokémon Switch mit einigen zufällig generierten Inhalten zu tun bekommen könnten. Es würde sich wohl nichts daran ändern, dass wir nur mit einer anderen Kopie des Spiels tauschen können, aber das Speichersystem der Nintendo Switch zerstöre den Kern von Pokémon.

We do not have reliable info to share, but we want to comment on this.



Nintendo Switch lets players have multiple save files on a system level. This fundamentally destroys the Core of Pokémon and the reason several versions of one game are sold. https://t.co/d6tLsX8fSN